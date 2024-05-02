Доказано: с возрастом чувство одиночества усиливается

Учёные в рамках нового исследования выявили несколько факторов риска, связанных с повышенным ощущением одиночества на протяжении всей жизни. В том числе пол, социальная изоляция, уровень образования, физические недостатки.

Отсутствие связей с другими людьми может повысить вероятность преждевременно смерти до уровня, сравнимого с ежедневным курением. Это отметил офиса главного хирурга США.