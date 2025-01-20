Доказано: секрет успеха вовсе не в особом распорядке дня

Доказано: секрет успеха вовсе не в особом распорядке дняНа самом деле всё сложнее
Для многих известных миллионеров их статус зависит от нестабильных факторов: фондового рынка, экономических сдвигов, тенденций и алгоритмов соцсетей. Эти элементы непредсказуемы и постоянно развиваются. Это может вызвать у человека чувство беспокойства и нестабильности. Решением проблемы может стать контроль хоть чего-то в жизни. Например, утреннего распорядка. Всё, что позволяет нам чувствовать контроль, даёт психологическое успокоение.
Интересно, что наш мозг реагирует на деньги так же, как на более биологически значимые вознаграждения: еду и наркотики. Но если вы только что съели большую порцию блюда, то употребление большего количества еды уже не будет давать того же ощущения вознаграждения, которое было раньше. Научно доказано, что та же тенденция характерна и для денег.
Усугубиться этот эффект может тем, что успешные люди регулярно проводят время с другими успешными людьми. То есть если все, с кем вы общаетесь, имеют такой же уровень богатства или известности, как и вы, то вы больше не будете ощущать себя особенным. Один из способов показать своё превосходство в этом случае — установить экстремальный распорядок дня.
При этом немногие из тех, кто добился успеха, изначально следовали такому распорядку. Ежедневные многочасовые занятия спортом и медитации, нетрадиционный режим сна, странная диета — всё это требует высокой степени личной и финансовой независимости. Это можно получить, став успешным.
Ещё один фактор, который всегда упускается из виду, — это удача. Будь то нахождение в нужном месте в нужное время или доступ к влиятельной семье, социальным связям или возможностям — большинство успешных людей обязаны своему положению удаче. Однако удача по определению случайна. Это может создать мощный когнитивный диссонанс, который можно разрешить, убедив себя: «Я успешен не благодаря удаче — я её заслужил! Потому что я дисциплинирован и трудолюбив!»
В конечном счёте, мы не любим случайности и имеем врождённое желание верить, что мир справедлив. Поэтому гораздо более обнадёживающе считать, что успех — это результат изнурительной ежедневной рутины. Хотя это почти наверняка не так.