Доказано: секрет успеха вовсе не в особом распорядке дня

Усугубиться этот эффект может тем, что успешные люди регулярно проводят время с другими успешными людьми. То есть если все, с кем вы общаетесь, имеют такой же уровень богатства или известности, как и вы, то вы больше не будете ощущать себя особенным. Один из способов показать своё превосходство в этом случае — установить экстремальный распорядок дня.

При этом немногие из тех, кто добился успеха, изначально следовали такому распорядку. Ежедневные многочасовые занятия спортом и медитации, нетрадиционный режим сна, странная диета — всё это требует высокой степени личной и финансовой независимости. Это можно получить, став успешным.

Ещё один фактор, который всегда упускается из виду, — это удача. Будь то нахождение в нужном месте в нужное время или доступ к влиятельной семье, социальным связям или возможностям — большинство успешных людей обязаны своему положению удаче. Однако удача по определению случайна. Это может создать мощный когнитивный диссонанс, который можно разрешить, убедив себя: «Я успешен не благодаря удаче — я её заслужил! Потому что я дисциплинирован и трудолюбив!»

В конечном счёте, мы не любим случайности и имеем врождённое желание верить, что мир справедлив. Поэтому гораздо более обнадёживающе считать, что успех — это результат изнурительной ежедневной рутины. Хотя это почти наверняка не так.