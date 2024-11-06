Доказано: семейные люди реже страдают депрессией

Кефенг Ли и другие учёные проанализировали индивидуальные данные 106 556 участников из 7 стран (США, Великобритании, Мексики, Ирландии, Южной Кореи, Китая и Индонезии). Они хотели выяснить, насколько высок риск возникновения депрессии у женатых и неженатых людей в течение от 4 до 18 лет для подгруппы из 20 865 человек.

Оказалось, что статус неженатого/незамужней с увеличением на 79% вероятности развития депрессии по сравнению с теми, кто состоит в браке.