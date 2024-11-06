Доказано: семейные люди реже страдают депрессией

Доказано: семейные люди реже страдают депрессиейОб этом говорится в анализе из журнала Nature Human Behaviour
Кефенг Ли и другие учёные проанализировали индивидуальные данные 106 556 участников из 7 стран (США, Великобритании, Мексики, Ирландии, Южной Кореи, Китая и Индонезии). Они хотели выяснить, насколько высок риск возникновения депрессии у женатых и неженатых людей в течение от 4 до 18 лет для подгруппы из 20 865 человек.
Оказалось, что статус неженатого/незамужней с увеличением на 79% вероятности развития депрессии по сравнению с теми, кто состоит в браке.
У разведённых или разлучённых людей риск появления симптомов депрессии был на 99% выше, а у вдовствующих — на 64% выше, чем у состоящих в браке. При этом неженатые участники из западных стран (включая США, Великобританию и Ирландию) имели больше шансов столкнуться с депрессией, чем люди из восточных стран (включая Южную Корею, Китай и Индонезию).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.