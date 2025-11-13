Доказано: сидение и стояние на работе уменьшает боль в пояснице

В рамках нового исследования учёные выяснили, как влияют на здоровье 30 минут сидения и 15 минут стояния (30:15) в течение рабочего дня. Они сравнивали это соотношение с тем, которое люди выбирали самостоятельно исходя из комфорта или предпочтений.

Принимали участие в исследовании сотрудники, которые работали за столом, в течение месяца до исследования испытывали боли в пояснице и уже использовали сидяче-стоячий стол.