Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 января 2025, 10:30
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Доказано: сигаретный дым повреждает иммунные клетки лёгких

Вот что удалось обнаружить учёным
Результаты нового исследования, опубликованного в Journal of Experimental Medicine, показывают, что курильщики сигарет и те, кто подвергается воздействию их дыма, более восприимчивыми к респираторным инфекциям. Также у них хуже протекает хроническая обструктивная болезнь лёгких.
Доказано: сигаретный дым повреждает иммунные клетки лёгких
© PuroClean

Известно, что курение сигарет ухудшает реакцию иммунной системы на инфекции и приводит к воспалению лёгких. Это может вызвать хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ) или усугубить её течение. ХОБЛ — третья по значимости причина смерти в мире. При этом сейчас нет эффективных методов лечения этого заболевания.

В новой работе специалисты изучили воздействие сигаретного дыма на мукозально-ассоциированные инвариантные Т-клетки — тип иммунных клеток в тканях организма. Эти клетки активируются белком MR1, который присутствует практически в каждой клетке организма.

Доказано: сигаретный дым повреждает иммунные клетки лёгких
© Erica Tandori

Исследование показало, что сигаретный дым снижает функцию мукозально-ассоциированных инвариантных Т-клеток в крови человека и мышей. У мышей, неоднократно подвергавшихся воздействию сигаретного дыма, развивались болезни лёгких. Также эти состояния ухудшались при гриппе.

В целом учёные обнаружили, что компоненты сигаретного дыма могут связываться с белком MR1 и ухудшать работу защитных иммунных клеток. Это повышает восприимчивость к инфекциям, ухудшает прогрессирование болезней лёгких.

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