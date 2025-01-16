Доказано: сигаретный дым повреждает иммунные клетки лёгких

Доказано: сигаретный дым повреждает иммунные клетки лёгкихВот что удалось обнаружить учёным
Известно, что курение сигарет ухудшает реакцию иммунной системы на инфекции и приводит к воспалению лёгких. Это может вызвать хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ) или усугубить её течение. ХОБЛ — третья по значимости причина смерти в мире. При этом сейчас нет эффективных методов лечения этого заболевания.
В новой работе специалисты изучили воздействие сигаретного дыма на мукозально-ассоциированные инвариантные Т-клетки — тип иммунных клеток в тканях организма. Эти клетки активируются белком MR1, который присутствует практически в каждой клетке организма.
Исследование показало, что сигаретный дым снижает функцию мукозально-ассоциированных инвариантных Т-клеток в крови человека и мышей. У мышей, неоднократно подвергавшихся воздействию сигаретного дыма, развивались болезни лёгких. Также эти состояния ухудшались при гриппе.
В целом учёные обнаружили, что компоненты сигаретного дыма могут связываться с белком MR1 и ухудшать работу защитных иммунных клеток. Это повышает восприимчивость к инфекциям, ухудшает прогрессирование болезней лёгких.
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