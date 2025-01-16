Доказано: сигаретный дым повреждает иммунные клетки лёгких

Известно, что курение сигарет ухудшает реакцию иммунной системы на инфекции и приводит к воспалению лёгких. Это может вызвать хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ) или усугубить её течение. ХОБЛ — третья по значимости причина смерти в мире. При этом сейчас нет эффективных методов лечения этого заболевания.

В новой работе специалисты изучили воздействие сигаретного дыма на мукозально-ассоциированные инвариантные Т-клетки — тип иммунных клеток в тканях организма. Эти клетки активируются белком MR1, который присутствует практически в каждой клетке организма.