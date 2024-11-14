Доказано: сильный холод улучшает сон

Доказано: сильный холод улучшает сонНо для этого нужны ежедневные сеансы
Специалисты из Университета Монреаля и Университета Пуатье во Франции обнаружили, что если ходить на сеансы криостимуляции пять дней подряд, то можно улучшить качество сна. В этом исследовании участвовали 9 женщин и 11 мужчин, средний возраст которых составлял 23 года.
На каждом сеансе криостимуляции люди 5 минут находились в камере, охлаждённой до -90 градусов по Цельсию. При этом на них были нижнее бельё или купальник, носки, обувь типа «крокодил», варежки и накидка. После каждого сеанса участники продолжали заниматься повседневными делами, а перед сном надевали повязку на голову с датчиками мозговой активности, запястным актиграфом и датчиком частоты сердечных сокращений.
Результаты эксперимента показали, что сон у людей улучшился только через 5 сеансов воздействия холода подряд. В частности, учёные обнаружили значительное увеличение продолжительности медленноволнового сна. Эта фаза восстанавливает организм лучше всего. Она стала длиннее на 7,3 минуты в среднем в течение первых двух циклов сна, говорят эксперты.
Также оказалось, что женщины получили от криостимуляции больше пользы, чем мужчины. Девушки сообщили об улучшении качества сна на третью и четвёртую ночь с 3,4 до 3,9 по шкале от 1 до 5, а уровень тревожности снизился у них с 43 до 38.
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