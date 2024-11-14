Доказано: сильный холод улучшает сон

Специалисты из Университета Монреаля и Университета Пуатье во Франции обнаружили, что если ходить на сеансы криостимуляции пять дней подряд, то можно улучшить качество сна. В этом исследовании участвовали 9 женщин и 11 мужчин, средний возраст которых составлял 23 года.

На каждом сеансе криостимуляции люди 5 минут находились в камере, охлаждённой до -90 градусов по Цельсию. При этом на них были нижнее бельё или купальник, носки, обувь типа «крокодил», варежки и накидка. После каждого сеанса участники продолжали заниматься повседневными делами, а перед сном надевали повязку на голову с датчиками мозговой активности, запястным актиграфом и датчиком частоты сердечных сокращений.