Доказано: силовые тренировки перед кардио помогают сжечь больше жира

Силовые тренировки включали у испытуемых использование реальных весов. При этом участники выполняли жим лёжа, становую тягу, сгибание рук на бицепс, приседания. Кардиосессии включали 30 минут езды на велотренажёре.

Те участники, которые сначала поднимали тяжести, а потом занимались кардио, испытали значительно большее снижение общего жира в организме и висцерального жира (жира на животе). Также у них увеличилось количество ежедневных шагов: примерно на 3500 шагов по сравнению с 1600 шагами в группе тех, кто делал сначала кардио. Повысились у людей, которые выполняли сначала силовые упражнения, такие показатели, как мышечная выносливость и взрывная сила.

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