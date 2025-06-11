Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 июня 2025, 06:45
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Доказано: силовые тренировки перед кардио помогают сжечь больше жира

Это показало новое исследование
Согласно результатам новой научной работы, порядок тренировок сильно влияет на то, сколько жира вы сжигаете. Люди, которые выполняли силовые упражнения перед кардио, потеряли намного больше жира и стали более физически активными в течение дня по сравнению с теми, кто сначала делал кардио.
Доказано: силовые тренировки перед кардио помогают сжечь больше жира
© CC0 Public Domain

Для проведения нового исследования учёные набрали 45 молодых мужчин в возрасте 18–30 лет. Все участники страдали ожирением.

Исследователи разделили добровольцев на три группы на 12 недель. Одна из групп была контрольной, то есть люди в ней никак не меняли свой образ жизни. Две другие группы уделяли спорту по 60 минут три раза в неделю. Программа различалась у них только последовательностью упражнений.

Доказано: силовые тренировки перед кардио помогают сжечь больше жира
© OR Today

Силовые тренировки включали у испытуемых использование реальных весов. При этом участники выполняли жим лёжа, становую тягу, сгибание рук на бицепс, приседания. Кардиосессии включали 30 минут езды на велотренажёре.

Те участники, которые сначала поднимали тяжести, а потом занимались кардио, испытали значительно большее снижение общего жира в организме и висцерального жира (жира на животе). Также у них увеличилось количество ежедневных шагов: примерно на 3500 шагов по сравнению с 1600 шагами в группе тех, кто делал сначала кардио. Повысились у людей, которые выполняли сначала силовые упражнения, такие показатели, как мышечная выносливость и взрывная сила.

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