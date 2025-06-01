Доказано: силовые тренировки защищают от рака груди

Наращивание мышечной массы может способствовать высвобождению большего количества «противораковых молекул». А чем больше у нас мышц, тем лучше работает метаболизм.

Обада Обаиси, доктор медицины, дипломированный специалист по лечебной физкультуре, доцент кафедры физической медицины и реабилитации и медицинский директор отделения реабилитации больных раком в онкологическом центре RUSH MD Anderson, говорит, что тренировки с отягощениями в раннем взрослом возрасте помогают защититься от рака молочной железы.

В недавнем исследовании учёные связали силовые тренировки со снижением риска возникновения рака груди на 52% у молодых людей по сравнению с теми, кто тяжести никогда не поднимает. Обаиси также отметил, что такие упражнения регулируют гормональный фон, укрепляют иммунную систему, поддерживают вес, уменьшают воспаление, сохраняют здоровье мышц и костей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.