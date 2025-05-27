Доказано: слишком долгое сидение опасно для здоровья людей с болью в груди

Оказалось, что у тех, кто в сидячем положении проводил в сутки более 15 часов в день (не считая сна), риск возникновения проблем сердцем или смерти в течение года после выписки был в два раза выше, чем у людей, которые сидели в среднем 12 часов в сутки.

Также было обнаружено, что замена 30 минут сидячего времени на умеренные или энергичные движения (быстрая ходьба или бег) наиболее полезна для здоровья. Это снизило вероятность развития большего количества проблем с сердцем или смерти в течение года после выписки на 62%. Замена же получаса сидения на лёгкие движения (медленная ходьба или работа по дому) помогла снизить риск возникновения проблем с сердцем и смерти на 50%.

Сон тоже помог защититься от болезней сердца. Замена 30 минут в сидячем положении на сон снизила вероятность развития проблем с сердцем и смерти на 14%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.