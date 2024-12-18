Доказано: сморкание ухудшает состояние при простуде

По словам доктора медицины Грегори Левитина, отоларинголога из Нью-Йоркской глазной и ушной больницы Mount Sinai, заложенность носа — это обычно результат воспаления слизистой. Вызвано это может быть несколькими факторами, включая вирусы, аллергены, загрязнение, перепады температуры. Сморкание для облегчения заложенности на самом деле не решает проблему, отмечает врач. Кроме того, если вы сморкаетесь слишком сильно, то можете повредить барабанные перепонки.

Если при сморкании вы чувствуете боль в ушах, это может указывать на то, что вы делаете это слишком сильно. Об этом предупредил Уильям Рейзахер, доктор медицины, отоларинголог-аллерголог в Weill Cornell Medicine and NewYork-Presbyterian.