Доказано: снизить риск развития деменции можно благодаря регулярным проверкам зрения

Сама по себе болезнь Альцгеймера не вызывает проблемы со зрением. Однако проблемы с глазами или со зрением могут быть фактором риска. Если лечить болезни глаз, то это поможет предотвратить деменцию.

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