Доказано: снизить риск развития деменции можно благодаря регулярным проверкам зрения

Доказано: снизить риск развития деменции можно благодаря регулярным проверкам зренияЭто подтвердил эксперт
Болезнь Альцгеймера начинает развиваться в головном мозге за несколько десятилетий до появления первых симптомов. Научные работы также показывают, что эта болезнь влияет на сетчатку глаза.
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По словам доктора Аллона Барсама, хирурга-консультанта и партнёра-основателя OCL Vision, благодаря поддержанию здоровья глаз можно снизить риск развития деменции.
В ходе одного исследования Института неврологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Вейля выяснилось, что при сканировании сетчатки можно обнаружить ключевые изменения в кровеносных сосудах, которые могут указывать на болезнь Альцгеймера.
Сама по себе болезнь Альцгеймера не вызывает проблемы со зрением. Однако проблемы с глазами или со зрением могут быть фактором риска. Если лечить болезни глаз, то это поможет предотвратить деменцию.
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