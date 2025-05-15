Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 мая 2025, 14:45
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Доказано: сочетание хронических болезней удваивает риск развития депрессии

Вот что об этом знают учёные
Согласно новому исследованию, люди с множественными хроническими заболеваниями имеют гораздо больше шансов на возникновения депрессии. Было обнаружено, что некоторые сочетания болезней (особенно кардиометаболических, таких как диабет и болезни сердца) более чем в два раза могут повысить риск постановки диагноза депрессии в будущем.
Доказано: сочетание хронических болезней удваивает риск развития депрессии
© Pixabay/CC0 Public Domain

Учёные из Эдинбургского университета в рамках новой работы проанализировали данные более 142 000 человек из исследования UK Biobank. Они хотели выяснить, как физические болезни взаимодействуют с риском развития депрессии. Опубликованы полученные результаты в Communications Medicine. Возраст участников составлял 37–73 года, у них было минимум одно хроническое заболевание, но в анамнезе не было депрессии.

В группе, куда вошли люди с самыми высокими показателями физических заболеваний, был также самый высокий риск возникновения депрессии.

Доказано: сочетание хронических болезней удваивает риск развития депрессии
© Dental Nursing

В группе высокого риска оказались также люди с сердечными заболеваниями и диабетом, астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких. Заболевания кишечника и печени имели заметную связь с депрессией у обоих полов.

Особенно высока вероятность развития депрессии была у женщин с артритом.

В группах наибольшего риска примерно у одного из 12 человек в течение следующих 10 лет возникла депрессия, а среди людей без физических заболеваний - примерно у одного из 25 человек.

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