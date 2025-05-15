Доказано: сочетание хронических болезней удваивает риск развития депрессии

Доказано: сочетание хронических болезней удваивает риск развития депрессииВот что об этом знают учёные
Учёные из Эдинбургского университета в рамках новой работы проанализировали данные более 142 000 человек из исследования UK Biobank. Они хотели выяснить, как физические болезни взаимодействуют с риском развития депрессии. Опубликованы полученные результаты в Communications Medicine. Возраст участников составлял 37–73 года, у них было минимум одно хроническое заболевание, но в анамнезе не было депрессии.
В группе, куда вошли люди с самыми высокими показателями физических заболеваний, был также самый высокий риск возникновения депрессии.
В группе высокого риска оказались также люди с сердечными заболеваниями и диабетом, астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких. Заболевания кишечника и печени имели заметную связь с депрессией у обоих полов.
Особенно высока вероятность развития депрессии была у женщин с артритом.
В группах наибольшего риска примерно у одного из 12 человек в течение следующих 10 лет возникла депрессия, а среди людей без физических заболеваний - примерно у одного из 25 человек.
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