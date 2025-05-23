Доказано: социальные сети усиливают депрессию у подростков

Было обнаружено, что чем больше времени подростки уделяли соцсетям, тем сильнее становились у них депрессивные симптомы. Обратное же было неверно: более тяжёлая депрессия не приводила к тому, что участники чаще обращались к соцсетям.

В среднем же использование детьми социальных сетей выросло с семи до 73 минут в день за три года исследования. Депрессивные симптомы у них усилились на 35%. Результаты проведённой работы опубликованы в JAMA Network Open.

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