Доказано: социальные сети усиливают депрессию у подростков

Доказано: социальные сети усиливают депрессию у подростковНо не наоборот
Команда учёных под руководством Джейсона Нагаты, доктора медицинских наук, магистра наук, доцента кафедры педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, проанализировала данные, полученные почти от 12 000 детей в возрасте от 9 до 10 лет, а спустя три года - от подростков 12-13 лет.
Было обнаружено, что чем больше времени подростки уделяли соцсетям, тем сильнее становились у них депрессивные симптомы. Обратное же было неверно: более тяжёлая депрессия не приводила к тому, что участники чаще обращались к соцсетям.
В среднем же использование детьми социальных сетей выросло с семи до 73 минут в день за три года исследования. Депрессивные симптомы у них усилились на 35%. Результаты проведённой работы опубликованы в JAMA Network Open.
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