Доказано: солнцезащитный крем нужно наносить, даже если вы сидите в машине

Доказано: солнцезащитный крем нужно наносить, даже если вы сидите в машинеВсё потому, что стёкла блокируют не все УФ-лучи
Из всего ультрафиолетового излучения, достигающего Земли, примерно 95% - это UVA и 5% — UVB. UVB-излучение — это главная причина солнечных ожогов, катаракты и рака кожи. UVA-лучи при этом проникают в кожу глубже. В результате они вызывают повреждение клеток, приводящее к раку кожи.
Полностью блокировать UVA-лучи может только ламинированное стекло. Лобовое стекло автомобиля способно защищать от 98% UVA-излучения, так как оно состоит из двух слоёв ламинированного стекла.
При этом боковые и задние стёкла машины делают из закаленного стекла, которое UVA полностью не блокирует. Согласно результатам одного исследования, через боковые стёкла 29 автомобилей проходило от 4% до почти 56% лучей UVA.
Лучше защищают от UVA-излучения серое или бронзовое стекло, а также тонировка окон. Последнее блокирует около 95% излучения.
Получается, что если у вашей машины тонированные стёкла, то наносить солнцезащитный крем вам необязательно. Но во всех остальных случаях вы можете накапливать повреждения кожи.