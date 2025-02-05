Доказано: солнцезащитный крем нужно наносить, даже если вы сидите в машине

Из всего ультрафиолетового излучения, достигающего Земли, примерно 95% - это UVA и 5% — UVB. UVB-излучение — это главная причина солнечных ожогов, катаракты и рака кожи. UVA-лучи при этом проникают в кожу глубже. В результате они вызывают повреждение клеток, приводящее к раку кожи.

Полностью блокировать UVA-лучи может только ламинированное стекло. Лобовое стекло автомобиля способно защищать от 98% UVA-излучения, так как оно состоит из двух слоёв ламинированного стекла.