Доказано: сон на выходных защищает здоровье сердца

Доказано: сон на выходных защищает здоровье сердцаПоэтому важно высыпаться хотя бы в субботу и воскресенье
В рамках нового исследования учёные проанализировали данные почти 91 000 человек из UK Biobank. 22% участников страдали от недостатка сна (спали менее 7 часов в сутки). Далее специалисты разделили людей на четыре группы в зависимости от того, сколько компенсаторного сна они получали в выходные. У людей из первой группы не было дополнительного сна по субботам и воскресеньям, а люди из четвёртой группы получали от более 60 минут до 16 часов дополнительного сна в выходные.
В ходе почти 14-летнего наблюдения эксперты обнаружили, что участники, которые получали больше всего компенсаторного сна, имели на 19% меньше шансов на развитие сердечных заболеваний, чем те, кто получал дополнительного сна меньше всего. Ещё более значительной эта разница была среди тех, кто недосыпал: те из них, кто получал больше всего компенсаторного сна, имели риск развития болезней сердца на 20% меньше.
Несмотря на полученные результаты, специалисты всё же предостерегают от того, чтобы полагаться исключительно на сон в выходные дни. К примеру, Майкл Миллер, доктор медицинских наук, профессор сердечно-сосудистой медицины в больнице Пенсильванского университета, отметил, что не уверен, можно ли устранить неблагоприятные последствия для здоровья, связанные с хроническим недосыпанием, всего за два дня более качественного сна.
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