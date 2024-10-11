Доказано: сон на выходных защищает здоровье сердца

В рамках нового исследования учёные проанализировали данные почти 91 000 человек из UK Biobank. 22% участников страдали от недостатка сна (спали менее 7 часов в сутки). Далее специалисты разделили людей на четыре группы в зависимости от того, сколько компенсаторного сна они получали в выходные. У людей из первой группы не было дополнительного сна по субботам и воскресеньям, а люди из четвёртой группы получали от более 60 минут до 16 часов дополнительного сна в выходные.

В ходе почти 14-летнего наблюдения эксперты обнаружили, что участники, которые получали больше всего компенсаторного сна, имели на 19% меньше шансов на развитие сердечных заболеваний, чем те, кто получал дополнительного сна меньше всего. Ещё более значительной эта разница была среди тех, кто недосыпал: те из них, кто получал больше всего компенсаторного сна, имели риск развития болезней сердца на 20% меньше.