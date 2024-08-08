Доказано: спорт делает детей успешнее в учёбе

Учёные хотели понять, есть ли связь между занятиями спортом в возрасте от 6 до 10 лет и последующей успеваемостью до 17 лет. Оказалось, что она действительно существует, причём у обоих полов.

Дети, которые регулярно занимались спортом, с большей вероятностью получали лучшие оценки и с меньшей вероятностью бросали учебу к последнему году обучения в старшей школе по сравнению с теми, кто мало занимался спортом или вообще им не занимался. Помимо этого, спортсмены придавали большее значение тому, как они учились в школе, и имели более высокие академические устремления для продолжения обучения в колледже и университете.

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