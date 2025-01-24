Доказано: спорт повышает успеваемость у подростков

Доказано: спорт повышает успеваемость у подростковОб этом говорится в журнале Children
В ходе нового исследования учёные обнаружили, что у мальчиков, которые занимаются организованным спортом, к 20 годам вероятность получить аттестат об окончании средней школы почти на 15% выше. У девочек-спортсменок она выше на 7%, к тому же они, как правило, получали более высокие оценки.
Для проведения исследования специалисты изучили виды спорта и физической активности, которыми занимались 12-летние дети, и сравнили их с последующими академическими достижениями участников.
Оказалось, что у девочек, которые занимались организованными видами спорта, общие оценки были на 8% выше, а у тех, кто занимался художественными видами спорта, — почти на 23% выше. При этом у тех девочек, которые занимались неструктурированной физической активностью, успеваемость к 18 годам снизилась почти на 8%.
Больше шансов окончить среднюю школу к 20 годам как у девочек, так и мальчиков было, когда они занимались спортом с тренером.
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