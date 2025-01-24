Доказано: спорт повышает успеваемость у подростков

Оказалось, что у девочек, которые занимались организованными видами спорта, общие оценки были на 8% выше, а у тех, кто занимался художественными видами спорта, — почти на 23% выше. При этом у тех девочек, которые занимались неструктурированной физической активностью, успеваемость к 18 годам снизилась почти на 8%.

Больше шансов окончить среднюю школу к 20 годам как у девочек, так и мальчиков было, когда они занимались спортом с тренером.

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