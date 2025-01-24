Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 января 2025, 07:30
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Доказано: спорт повышает успеваемость у подростков

Об этом говорится в журнале Children
Согласно новому исследованию, девочки и мальчики имеют больше шансов получить аттестат об окончании средней школы, если они занимаются командными (спорт) или художественными (танцы или гимнастика) видами спорта. Это ещё раз подтверждает важность активного образа жизни на протяжении детства.
Доказано: спорт повышает успеваемость у подростков
© Medical Xpress

В ходе нового исследования учёные обнаружили, что у мальчиков, которые занимаются организованным спортом, к 20 годам вероятность получить аттестат об окончании средней школы почти на 15% выше. У девочек-спортсменок она выше на 7%, к тому же они, как правило, получали более высокие оценки.

Для проведения исследования специалисты изучили виды спорта и физической активности, которыми занимались 12-летние дети, и сравнили их с последующими академическими достижениями участников.

Доказано: спорт повышает успеваемость у подростков
© JustRunLah!

Оказалось, что у девочек, которые занимались организованными видами спорта, общие оценки были на 8% выше, а у тех, кто занимался художественными видами спорта, — почти на 23% выше. При этом у тех девочек, которые занимались неструктурированной физической активностью, успеваемость к 18 годам снизилась почти на 8%.

Больше шансов окончить среднюю школу к 20 годам как у девочек, так и мальчиков было, когда они занимались спортом с тренером.

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