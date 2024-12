Доказано: средние дети в семье более честны, чем единственные дети

А ещё с ними легче договориться

Психологи из Университета Брока и Университета Калгари обнаружили, что дети, которые растут с несколькими братьями или сёстрами, ведут себя более честно и более склонны к сотрудничеству по сравнению с единственными в семье детьми. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.