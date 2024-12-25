Доказано: средние дети в семье более честны, чем единственные дети

Выяснилось, что средние дети (у которых есть и старшие, и младшие братья и сёстры) набрали самые высокие баллы по честности-смирению, покладистости. Далее шли младшие, старшие братья и сёстры и в конце — единственные дети. Кроме того, чем больше у человека было сестёр и братьев, тем выше были его баллы по этим двум показателям.