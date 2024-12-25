Доказано: средние дети в семье более честны, чем единственные дети

Опубликовано 25 декабря 2024, 18:001 мин.
Доказано: средние дети в семье более честны, чем единственные детиА ещё с ними легче договориться
Психологи из Университета Брока и Университета Калгари обнаружили, что дети, которые растут с несколькими братьями или сёстрами, ведут себя более честно и более склонны к сотрудничеству по сравнению с единственными в семье детьми. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В новом исследовании эксперты искали различия в чертах личности детей, которые росли с разным количеством братьев и сестёр, и тех, кто рос один. Эта работа включала анализ данных 710 797 человек.
Выяснилось, что средние дети (у которых есть и старшие, и младшие братья и сёстры) набрали самые высокие баллы по честности-смирению, покладистости. Далее шли младшие, старшие братья и сёстры и в конце — единственные дети. Кроме того, чем больше у человека было сестёр и братьев, тем выше были его баллы по этим двум показателям.
Источник:Phys.org
Автор:Валерия Филимонова