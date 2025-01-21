Доказано: стакан молока в день снижает риск возникновения рака кишечника

В рамках нового исследования учёные использовали новый, двусторонний подход для изучения связи между потреблением молока и риском рака кишечника. Прежде всего, они проанализировали генетические данные более 542 тысяч женщин и сосредоточились на изменениях в ДНК, которые связаны с устойчивостью лактазы, способностью переваривать лактозу во взрослом возрасте.

Во-вторых, команда специалистов собрала подробную информацию о питании участников. В том числе об употреблении ими молока.

Результаты анализа показали, что участники, которые потребляли дополнительно 244 г молока в день (это эквивалентно примерно одному большому стакану с 300 мг кальция), имели на 17% меньше шансов на развитие рака кишечника. Это касалось разных типов молока, в том числе цельного, полуобезжиренного и обезжиренного.

Оказалось также, что защитный эффект молока не зависит от других факторов питания и привычек образа жизни.

Причины такой пользы молока для здоровья до конца не изучены. Но эксперты дают несколько объяснений этому. Прежде всего, молоко — богатый источник кальция, который ранее связывали со снижением риска возникновения рака кишечника. Вторая причина заключается в том, что многие молочные продукты обогащены витамином D, обладающим противораковыми свойствами. Наконец, молоко содержит конъюгированную линолевую кислоту, которая тоже может обладать противораковым действием.

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