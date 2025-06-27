Доказано: старение делает наш организм более уязвимым к жаре

Доказано: старение делает наш организм более уязвимым к жареВот как это происходит
Старение даже при хорошем здоровье всё равно сделает вас более уязвимым к тепловому удару или тепловому истощению. Эти изменения определяют три ключевые фактора.
Менее эффективная циркуляция крови. По мере того, как вы становитесь старше, возрастные изменения в сердце и кровеносных сосудах способствуют тому, что кровь циркулирует хуже. Из-за этого контролировать температуру тела становится сложнее.
Снижение способности организма потеть. С возрастом кожа истончается, из-за чего протоки потовых желёз приближаются к поверхности кожи. Одновременно с этим вы теряете коллаген, который нужен для формирования соединительной ткани.
Более высокая восприимчивость к обезвоживанию. Одно исследование продемонстрировало, что скорость клубочковой фильтрации (показатель работы почек) может начать снижаться уже в 40 лет. Вдобавок к этому пожилые часто принимают диуретики или седативные средства, которые вызывают обезвоживание или влияют на способность организма потеть.
Также пожилые люди больше склонны к развитию хронических болезней, которые могут обостряться в сильную жару.
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