Доказано: старение делает наш организм более уязвимым к жаре

Старение даже при хорошем здоровье всё равно сделает вас более уязвимым к тепловому удару или тепловому истощению. Эти изменения определяют три ключевые фактора.

Менее эффективная циркуляция крови. По мере того, как вы становитесь старше, возрастные изменения в сердце и кровеносных сосудах способствуют тому, что кровь циркулирует хуже. Из-за этого контролировать температуру тела становится сложнее.

Снижение способности организма потеть. С возрастом кожа истончается, из-за чего протоки потовых желёз приближаются к поверхности кожи. Одновременно с этим вы теряете коллаген, который нужен для формирования соединительной ткани.