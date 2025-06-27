Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 июня 2025, 12:00
1 мин.

Доказано: старение делает наш организм более уязвимым к жаре

Вот как это происходит
Экстремальная жара повышает риск развития опасных тепловых заболеваний, особенно у пожилых. Исследования показали, что большинство смертей, связанных с жаркой погодой, в США приходится на людей старше 60 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от жары среди людей старше 65 лет в период с 2000 по 2021 год выросла на 85%.
Доказано: старение делает наш организм более уязвимым к жаре
© Jodi Jacobson

Старение даже при хорошем здоровье всё равно сделает вас более уязвимым к тепловому удару или тепловому истощению. Эти изменения определяют три ключевые фактора.

Менее эффективная циркуляция крови. По мере того, как вы становитесь старше, возрастные изменения в сердце и кровеносных сосудах способствуют тому, что кровь циркулирует хуже. Из-за этого контролировать температуру тела становится сложнее.

Снижение способности организма потеть. С возрастом кожа истончается, из-за чего протоки потовых желёз приближаются к поверхности кожи. Одновременно с этим вы теряете коллаген, который нужен для формирования соединительной ткани.

Доказано: старение делает наш организм более уязвимым к жаре
© fcafotodigital / Getty Images

Более высокая восприимчивость к обезвоживанию. Одно исследование продемонстрировало, что скорость клубочковой фильтрации (показатель работы почек) может начать снижаться уже в 40 лет. Вдобавок к этому пожилые часто принимают диуретики или седативные средства, которые вызывают обезвоживание или влияют на способность организма потеть.

Также пожилые люди больше склонны к развитию хронических болезней, которые могут обостряться в сильную жару.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.