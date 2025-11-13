Доказано: стресс изменяет кровоток в мозге

Чтобы выяснить, что происходит без нейронов nNOS первого типа в мозге, учёные ввели мышам смесь сапорина — токсичного белка, способного убивать нейроны, — и пептида. У мышей многие физиологические особенности мозга, включая тип и состав нейронов, совпадают в человеческими.

По итогу у грызунов наблюдалось не только снижение кровотока, но и ослабление нейронной активности во всём мозге. Это значит, что нейроны nNOS первого типа играют важную роль в обеспечении взаимодействия нейронов друг с другом. Также специалисты обнаружили, что снижение кровотока и нейронная активность были выше во время сна, чем при бодрствовании. Получается, что эти нейроны могут участвовать в поддержке работы мозга во время сна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.