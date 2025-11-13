Доказано: стресс изменяет кровоток в мозге

Доказано: стресс изменяет кровоток в мозгеЭто обнаружили учёные из Университета штата Пенсильвания
Учёные в ходе нового исследования обнаружили, что устранение нейронов nNOS первого типа, которые составляют менее 1% от 80 миллиардов нейронов мозга и отмирают при воздействии слишком большого стресса, уменьшает кровоток и электрическую активность в мозге мышей. Это демонстрирует то, как этот тип нейронов влияет на функции мозга животных, включая людей.
Чтобы выяснить, что происходит без нейронов nNOS первого типа в мозге, учёные ввели мышам смесь сапорина — токсичного белка, способного убивать нейроны, — и пептида. У мышей многие физиологические особенности мозга, включая тип и состав нейронов, совпадают в человеческими.
По итогу у грызунов наблюдалось не только снижение кровотока, но и ослабление нейронной активности во всём мозге. Это значит, что нейроны nNOS первого типа играют важную роль в обеспечении взаимодействия нейронов друг с другом. Также специалисты обнаружили, что снижение кровотока и нейронная активность были выше во время сна, чем при бодрствовании. Получается, что эти нейроны могут участвовать в поддержке работы мозга во время сна.
