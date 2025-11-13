Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 ноября 2025, 09:45
1 мин.

Доказано: стресс изменяет кровоток в мозге

Это обнаружили учёные из Университета штата Пенсильвания
Точные причины развития болезни Альцгеймера и деменции до сих пор в значительной степени неизвестны, однако исследователям удалось выявить ключевую особенность поражённого мозга - снижение кровотока. Результаты этой работы были опубликованы в журнале eLife.
© Yuri Arcurs

Учёные в ходе нового исследования обнаружили, что устранение нейронов nNOS первого типа, которые составляют менее 1% от 80 миллиардов нейронов мозга и отмирают при воздействии слишком большого стресса, уменьшает кровоток и электрическую активность в мозге мышей. Это демонстрирует то, как этот тип нейронов влияет на функции мозга животных, включая людей.

© Patrick Drew / Penn State

Чтобы выяснить, что происходит без нейронов nNOS первого типа в мозге, учёные ввели мышам смесь сапорина — токсичного белка, способного убивать нейроны, — и пептида. У мышей многие физиологические особенности мозга, включая тип и состав нейронов, совпадают в человеческими.

По итогу у грызунов наблюдалось не только снижение кровотока, но и ослабление нейронной активности во всём мозге. Это значит, что нейроны nNOS первого типа играют важную роль в обеспечении взаимодействия нейронов друг с другом. Также специалисты обнаружили, что снижение кровотока и нейронная активность были выше во время сна, чем при бодрствовании. Получается, что эти нейроны могут участвовать в поддержке работы мозга во время сна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.