Доказано: стресс может привести к деменции

Доказано: стресс может привести к деменцииТочнее, психологический дистресс
В исследовании, опубликованном в JAMA Network Open, говорится, что из-за психологического дистресса (то есть неблагоприятного для организма стресса) у человека может повыситься вероятность развития старческого слабоумия. Об этом говорит доктор медицинских наук из Финского института здравоохранения и социального обеспечения в Хельсинки Соня Сулкава вместе с коллегами.
Фото: Scripps
Соня Сулкава из Финского института здравоохранения и социального обеспечения в Хельсинки, а также её коллеги изучили, как связаны деменция и психологический дистресс у людей. Для этого специалисты проанализировали данные о 67 688 участниках национальных исследований FINRISK вместе с информацией о пациентах из Регистра здоровья Финляндии для последующего наблюдения за деменцией и смертностью до 2017 года.
Учёные обнаружили, что психологический дистресс был сильно связан с деменцией, возникающей по любой причине. Но в зависимости от типа дистресса коэффициенты заболеваемости варьировались: они равнялись 1,17 для истощения и 1,24 для стресса.
При наличии риска смерти психологический дистресс незначительно увеличивает шансы на развитие деменции.