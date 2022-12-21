Доказано: стресс может привести к деменции

Соня Сулкава из Финского института здравоохранения и социального обеспечения в Хельсинки, а также её коллеги изучили, как связаны деменция и психологический дистресс у людей. Для этого специалисты проанализировали данные о 67 688 участниках национальных исследований FINRISK вместе с информацией о пациентах из Регистра здоровья Финляндии для последующего наблюдения за деменцией и смертностью до 2017 года.