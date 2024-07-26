Доказано: сжигание жира на руках снижает риск возникновения деменции на 18%

Деменция встречается сейчас всё чаще. К 2050 году, по оценкам, от неё будут страдать примерно 139 миллионов человек во всём мире.

При этом точные причины развития старческого слабоумия до конца не изучены. Результаты нового исследования, опубликованного в Neurology, показали, что большое количество жира в области живота или рук может значительно повысить риск возникновения деменции.