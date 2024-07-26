Доказано: сжигание жира на руках снижает риск возникновения деменции на 18%Это совсем недавно обнаружили учёные
Деменция встречается сейчас всё чаще. К 2050 году, по оценкам, от неё будут страдать примерно 139 миллионов человек во всём мире.
При этом точные причины развития старческого слабоумия до конца не изучены. Результаты нового исследования, опубликованного в Neurology, показали, что большое количество жира в области живота или рук может значительно повысить риск возникновения деменции.
В новом исследовании приняли участие 412 691 человек. Из них у 8224 в дальнейшем развились нейродегенеративные болезни. В том числе деменция и болезнь Паркинсона.
Команда специалистов обнаружила, что у людей с высоким уровнем жира на животе на 13% выше риск диагностики нейродегенеративных заболеваний. При этом у людей с большим количеством жира на руках эта вероятность была на 18% выше.
Исследователи также выяснили, что большая мышечная сила может снизить риск появления этих болезней на 26%.