Доказано: томаты поддерживают здоровье сердца

Доказано: томаты поддерживают здоровье сердцаУпотреблять их можно и в виде пасты
Диета — один из факторов, который может помочь улучшить состояние сердца. Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox рассказала, как это можно сделать при помощи употребления помидоров.
Доктор Ли посоветовала в ежедневный рацион добавить помидоры. Они содержат пигмент ликопин, который является мощным антиоксидантом и защищает от развития атеросклероза. Известно, что атеросклероз — это основная причина возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
По данным недавнего метаанализа и обзора литературы, проведённого в 2022 году, высокое потребление ликопина снижает вероятность развития болезней сердца и сосудов на 14%.
Также исследования показали, что помидоры положительно влияют на здоровье человека даже при их употреблении в виде сока или пасты.
В ходе одного исследования 2015 года выяснилось, что те, кто в течение двух месяцев в день потреблял 280 мл томатного сока, имели значительно более низкий уровень общего холестерина, а также более высокий уровень адипонектина (гормона с антигенным действием).
В рамках исследования 2012 года обнаружилось, что у группы, в которой люди каждый день в течение двух недель ели томатную пасту, наблюдалось увеличение кровотока в плечевой артерии на 3,3% и значительное снижение маркеров окисления.
Помидоры также содержат калий, витамин С, клетчатку, которые важны для хорошего здоровья сердца.
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