Доказано: томаты поддерживают здоровье сердца

Также исследования показали, что помидоры положительно влияют на здоровье человека даже при их употреблении в виде сока или пасты.

В ходе одного исследования 2015 года выяснилось, что те, кто в течение двух месяцев в день потреблял 280 мл томатного сока, имели значительно более низкий уровень общего холестерина, а также более высокий уровень адипонектина (гормона с антигенным действием).

В рамках исследования 2012 года обнаружилось, что у группы, в которой люди каждый день в течение двух недель ели томатную пасту, наблюдалось увеличение кровотока в плечевой артерии на 3,3% и значительное снижение маркеров окисления.

Помидоры также содержат калий, витамин С, клетчатку, которые важны для хорошего здоровья сердца.

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