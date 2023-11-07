Доказано: тревога, депрессия и стресс могут ухудшить здоровье сердца

В рамках второго исследования специалисты узнали о влиянии кумулятивного стресса на здоровье сердца и мозга. Оказалось, что более высокий уровень кумулятивного стресса был связан с увеличением риска возникновения атеросклероза на 22%, сердечно-сосудистых заболеваний - на 20%. Также этот риск был выше среди женщин, людей в возрасте 18-45 лет, лиц с более низким доходом и уровнем образования, латиноамериканцев или темнокожих.

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