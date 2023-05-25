Доказано: у алкоголиков выше риск потерять мышечную массу

Команда учёных проанализировала данные почти 200 000 человек (возраст - от 37 до 73 лет), взятые из UK Biobank. Большинству участников было от 50 до 60 лет.

Оказалось, что у тех, кто выпивал больше алкогольных напитков, было меньше скелетных мышц. И эта тенденция сохранялась даже после учёта физической активности и потребления белка.

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