Доказано: у алкоголиков выше риск потерять мышечную массу

Доказано: у алкоголиков выше риск потерять мышечную массуК такому выводу пришли учёные из Университета Восточной Англии
Недавно учёные обнаружили, что у тех, кто злоупотребляет алкоголем, выше вероятность столкнуться позже со снижением мышечной массы и со слабостью. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале Calcified Tissue International.
В ходе нового исследования, опубликованного 24 мая 2023 года, эксперты обнаружили, что люди с меньшим объёмом мышц выпивали 10 и более порций алкоголя в день, то есть примерно одну бутылку вина. Учитывались также при этом уровень физической активности и потребления белка.
Команда учёных проанализировала данные почти 200 000 человек (возраст - от 37 до 73 лет), взятые из UK Biobank. Большинству участников было от 50 до 60 лет.
Оказалось, что у тех, кто выпивал больше алкогольных напитков, было меньше скелетных мышц. И эта тенденция сохранялась даже после учёта физической активности и потребления белка.
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