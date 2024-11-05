Доказано: у детей, которые едят меньше сахара, ниже риск гипертонии и диабета

Доказано: у детей, которые едят меньше сахара, ниже риск гипертонии и диабетаОб этом говорится в журнале Science
Сью-Эллен Андерсон-Хейнс, зарегистрированный диетолог в Бостоне и представитель Академии питания и диетологии отмечает: «В первые 1000 дней жизни мозг и тело ребёнка готовятся к завершению развития». Поэтому особенно важно в этот период следить за питанием. К тому же всё, что ест будущая мать, преобразуется в питательные вещества для плода.
Эксперты сейчас вообще не рекомендуют детям до 2 лет потреблять добавленный сахар. Команда учёных во главе с экономистом Тадеей Гракнер из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе собрали данные из Биобанка Великобритании по более чем 60 000 участников, родившихся с октября 1951 года по март 1956 года.
Выяснилось, что люди, которые в раннем возрасте получали сахар по карточкам, были менее склонны к развитию диабета 2 типа или высокого кровяного давления во взрослом возрасте, чем те, кто не столкнулся с этим. Риск возникновения диабета у них составлял примерно 62% от риска, которому подвергались люди, у которых потребление сахара не нормировалось. Вероятность же развития гипертонии составляла около 79%.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.