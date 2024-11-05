Доказано: у детей, которые едят меньше сахара, ниже риск гипертонии и диабета

Сью-Эллен Андерсон-Хейнс, зарегистрированный диетолог в Бостоне и представитель Академии питания и диетологии отмечает: «В первые 1000 дней жизни мозг и тело ребёнка готовятся к завершению развития». Поэтому особенно важно в этот период следить за питанием. К тому же всё, что ест будущая мать, преобразуется в питательные вещества для плода.

Эксперты сейчас вообще не рекомендуют детям до 2 лет потреблять добавленный сахар. Команда учёных во главе с экономистом Тадеей Гракнер из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе собрали данные из Биобанка Великобритании по более чем 60 000 участников, родившихся с октября 1951 года по март 1956 года.