Доказано: у детей, которые живут в зелёных районах, лёгкие работают лучше

В рамках нового исследования анализировались данные 10 европейских когорт рождения из 8 стран (Дания, Франция, Италия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Испания и Великобритания). Информация о воздействии зелёных насаждений была доступны в двух разных точках времени: беременность и детство (от 3 до 12 лет).

Функция лёгких измерялась с помощью спирометрических тестов. Для оценки объёма лёгких исследователи измеряли форсированную жизненную ёмкость лёгких (ФЖЕЛ), то есть максимальный объём воздуха, который человек может выдохнуть без ограничения по времени после глубокого вдоха. В качестве показателя того, насколько открыты дыхательные пути, принимался объём форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1).