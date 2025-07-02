Доказано: у куркумы больше антиоксидантных преимуществ, чем у имбиря

Опубликовано 02 июля 2025, 03:001 мин.
Доказано: у куркумы больше антиоксидантных преимуществ, чем у имбиряПоэтому выбор между ними очевиден
Куркума и имбирь - съедобные корневища, которые растут горизонтально. Их можно употреблять в сушёном или молотом виде, в цельном виде или в виде добавки. Вот как они влияют на здоровье.
И куркума, и имбирь отличаются множеством положительных для здоровья свойств. Они богаты антиоксидантами, снимают боль, воспаление, полезны для сердца, успокаивают пищеварение, поддерживают иммунитет.
При этом немного более выраженным антиоксидантным действием обладает куркума. Всё потому, что в её состав входит соединение куркумин. Но для повышения его биодоступности для организма до 2000% куркуму нужно есть с чёрным перцем.
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