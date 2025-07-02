Доказано: у куркумы больше антиоксидантных преимуществ, чем у имбиря

При этом немного более выраженным антиоксидантным действием обладает куркума. Всё потому, что в её состав входит соединение куркумин. Но для повышения его биодоступности для организма до 2000% куркуму нужно есть с чёрным перцем.

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