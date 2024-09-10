Доказано: у людей-«сов» выше риск развития диабета 2 типа

Доказано: у людей-«сов» выше риск развития диабета 2 типаА ещё у них больше скрытого жира в организме
Доктор Йерун ван дер Вельде из Медицинского центра Лейденского университета в Лейдене (Нидерланды) вместо с коллегами проанализировал связь между временем сна, сахарным диабетом 2 типа и распределением жира в организме у более чем 5000 человек. Эти люди участвовали в исследовании «Нидерландская эпидемиология ожирения».
Среди добровольцев 54% были женского пола. Средний возраст участников составлял 54 года, а средний индекс массы тела — 30 кг/м2. Они заполняли анкету, в которой указывали своё типичное время отхода ко сну и бодрствования. На основе этого рассчитывалась средняя точка сна (MPS).
Далее всех участников разделили на три группы. Это ранний хронотип (20% людей самой ранней средней точкой сна), поздний хронотип (20% с самой поздней средней точкой сна) и промежуточный хронотип (остальные 60%).
Также у всех добровольцев измеряли индекс массы тела. Уровень висцерального жира и жира печени измеряли у 1526 участников.
В среднем наблюдение за людьми длилось 6,6 лет.
Согласно результатам исследования с учётом возраста, пола, образования, общего содержания жира в организме и ряда факторов образа жизни, у участников с поздним хронотипом по сравнению с промежуточным был на 46% выше риск возникновения сахарного диабета 2 типа. По мнению учёных, это объясняется тем, что у «сов» часто возникает сбой циркадных ритмов, который может привести к метаболическим нарушениям и в конечном итоге к диабету.
Также исследования продемонстрировали, что у людей с поздним хронотипом индекс массы тела был на 0,7 кг/м2 выше, окружность талии — на 1,9 см больше, висцерального жира — на 7 см² больше, содержание жира в печени — на 14% выше, чем у представителей промежуточного хронотипа.