Доказано: у людей-«сов» выше риск развития диабета 2 типа

Далее всех участников разделили на три группы. Это ранний хронотип (20% людей самой ранней средней точкой сна), поздний хронотип (20% с самой поздней средней точкой сна) и промежуточный хронотип (остальные 60%).

Также у всех добровольцев измеряли индекс массы тела. Уровень висцерального жира и жира печени измеряли у 1526 участников.

В среднем наблюдение за людьми длилось 6,6 лет.

Согласно результатам исследования с учётом возраста, пола, образования, общего содержания жира в организме и ряда факторов образа жизни, у участников с поздним хронотипом по сравнению с промежуточным был на 46% выше риск возникновения сахарного диабета 2 типа. По мнению учёных, это объясняется тем, что у «сов» часто возникает сбой циркадных ритмов, который может привести к метаболическим нарушениям и в конечном итоге к диабету.

Также исследования продемонстрировали, что у людей с поздним хронотипом индекс массы тела был на 0,7 кг/м2 выше, окружность талии — на 1,9 см больше, висцерального жира — на 7 см² больше, содержание жира в печени — на 14% выше, чем у представителей промежуточного хронотипа.