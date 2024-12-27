Доказано: у младенцев действительно нет никаких моральных предпочтений

Доказано: у младенцев действительно нет никаких моральных предпочтенийЭто показал недавний эксперимент
Окончательная выборка нового исследования включала 567 младенцев, протестированных в 37 исследовательских лабораториях на пяти континентах. И дети не показали признаков раннего появления чувства морали. Это значит, что гипотеза, которая была выдвинута ещё в исследовании Кайли Хэмлин и её коллег почти 20 лет назад, не подтвердилась.
В более раннем исследовании специалисты показывали кукольное представление шести- и десятимесячным младенцам. Дети во время этого представления видели персонажа, который пытался забраться на вершину холма. Затем появлялся новый персонаж, который или помогал тому подняться на вершину, или сбрасывал его обратно к подножию холма. В результате 88% 10-месячных детей и 100% шестимесячных тянулись к помощнику. Но проблема заключалась как раз в том, что охвачено в этом эксперименте было всего несколько десятков малышей.
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