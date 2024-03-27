Доказано: у молодых людей с мигренью выше риск инсульта

Анализ показал, что нетрадиционные факторы риска инсульта (мигрень, нарушения свёртываемости крови, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания или злокачественные новообразования) были значимо связаны с развитием инсульта у мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 лет. Связь между инсультом и нетрадиционными факторами риска инсульта была сильнее у людей моложе 35 лет.

В целом учёные обнаружили, что среди людей в возрасте от 18 до 34 лет больше инсультов было связано с нетрадиционными факторами риска (31% у мужчин и около 43% у женщин), чем с традиционными (около 25% у мужчин и более 33% у женщин).

Самым важным нетрадиционным фактором риска у людей 18−34 лет была мигрень. На неё приходилось 20% инсультов у мужчин и почти 35% у женщин.

Что касается традиционных факторов риска инсульта, то они играли главную роль среди людей 35−44 лет. Это было связано с 33% инсультов у мужчин и около 40% у женщин.

В возрастной группе 45−55 лет на нетрадиционные факторы риска приходилось более 19% инсультов у мужчин и почти 28% у женщин.

Высокое кровяное давление было наиболее важным традиционным фактором риска инсульта среди людей в возрасте от 45 до 55 лет. На долю этого фактора приходилось 28% инсультов у мужчин и около 27% у женщин.

Каждый дополнительный традиционный и нетрадиционный фактор риска был связан с повышенным риском инсульта во всех половых и возрастных группах.

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