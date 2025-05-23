Доказано: у пожилых, которые едят ультраобработанную пищу, выше риск развития депрессии

Учёные обнаружили, что у жителей Австралии в возрасте 70 лет и старше, которые съедают минимум четыре порции ультраобработанной еды в день, риск возникновения депрессии увеличивается на 10%.

Ультраобработанные продукты - это не только вредная пища и фастфуд, но и диетические газированные напитки, некоторые фруктовые соки, ароматизированные йогурты, маргарин, многие готовые замороженные блюда, пакетированные ароматизаторы для блюд.