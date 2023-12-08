Доказано: у супругов часто одновременно поднимается кровяное давление

Доказано: у супругов часто одновременно поднимается кровяное давлениеИ это касается пожилых пар
Новое международное исследование показало, что в США, Англии, Китае и Индии высокое кровяное давление наблюдалось как у мужа, так и у жены. К примеру, в Америке более 35% пар в возрасте 50 лет и старше страдали от гипертонии.
По данным специалистов из Американской кардиологической ассоциации, почти половина (около 47%) взрослых американцев страдали повышенным кровяным давлением в 2020 году. И гипертония стала причиной 120 тысяч смертей в 2023 году.
В ходе нового исследования доктор Чихуа Ли, научный сотрудник Мичиганского университета, и его коллеги изучили показатели высокого кровяного давления среди почти 34 тысяч пар по всему миру. Данные при этом собирались в период с 2015 по 2019 год.
Кровяное давление считалось высоким, когда систолическое артериальное давление было выше 140 мм рт. ст. или когда диастолическое давление было выше 90 мм рт. ст.
В результате распространённость высокого кровяного давления у обоих супругов составила около 47% в Англии, 38% - в США, 21% - в Китае и 20% - в Индии. Причём это не менялось даже при учёте дохода пары, возраста, образования или продолжительности их брака.
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