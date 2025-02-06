Доказано: у воды может быть вкус из-за наших рецепторов

Вот что конкретно сейчас об этом знают учёные

Долгое время эксперты были уверены, что «вкус» воды — это просто «послевкусие» от контактов с другими веществами. К примеру, если вы съедите что-то кислое и попьёте воды, то ощутите сладковатый вкус. Однако в 1960—1970-х годах психолог Линда Бартошук обнаружила, что наши рецепторы при смене среды могут усиливать или искажать восприятие вкуса.