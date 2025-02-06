Доказано: у воды может быть вкус из-за наших рецепторов

Опубликовано 06 февраля 2025, 12:451 мин.
Доказано: у воды может быть вкус из-за наших рецепторовВот что конкретно сейчас об этом знают учёные
Долгое время эксперты были уверены, что «вкус» воды — это просто «послевкусие» от контактов с другими веществами. К примеру, если вы съедите что-то кислое и попьёте воды, то ощутите сладковатый вкус. Однако в 1960—1970-х годах психолог Линда Бартошук обнаружила, что наши рецепторы при смене среды могут усиливать или искажать восприятие вкуса.
В начале 2000-х годов учёные выяснили, что у человека и у крыс на воду реагируют определённые участки мозга. Также были найдены белки, которые переносят воду через мембраны клеток — включая вкусовые. Возможно, эти белки и есть «рецепторы воды».
Правда, не все специалисты с такой точной зрения согласны. По мнению нейрофизиологов, у воды вряд ли есть вкус. Некоторые также уверены, что «водочувствительные» нейроны — это побочный эффект более сложных процессов в организме.