Доказано: ультраобработанные продукты делают нас старше своих лет

В исследовании Университета Монаша, результаты которого опубликованы в журнале Age and Aging, приняли участие 16 055 человек из США в возрасте от 20 до 79 лет. Оно показало, что существует значительная связь между употреблением большого количества ультраобработанной пищи и биологическим старением. При каждом увеличении этого потребления на 10% у людей разрыв между биологическим и хронологическим возрастом увеличивался примерно на 2,4 месяца. Другими словами, возраст их организма становился на 2,4 больше по сравнению с их возрастом по паспорту.

Участники с самым высоким квинтилем потребления ультраобработанных продуктов (68−100% потребляемых калорий в рационе) были биологически на 0,86 года старше участников с самым низким квинтилем (39% или менее потребляемых калорий).

Кроме того, прогнозы учёных показывают, что на каждые 10% увеличения общего потребления калорий за счёт ультраобработанных продуктов у человека увеличивается риск смертности почти на 2%, а риск возникновения хронических заболеваний — на 0,5% в течение двух лет.

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