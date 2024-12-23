Доказано: ультраобработанные продукты могут вызвать привыкание

Доказано: ультраобработанные продукты могут вызвать привыканиеВот что об этом говорят учёные
Джемма Седжмонд, доктор философии, когнитивный нейробиолог, исследователь пищевого поведения и старший преподаватель Университета Западной Англии в Бристоле, отмечает: очень сложно понять, вызывают ли ультраобработанные продукты привыкание. Научные данные показывают, что некоторые люди действительно могут стать зависимы от еды и что есть параллели между пищевой зависимостью и другим аддиктивным поведением. Однако неясно, вызвано ли это именно ультраобработанной пищей.
Кассандра Лоу, доктор философии, исследователь и нейробиолог из Эксетерского университета в Англии, сказала изданию Health, что ультраобработанные продукты способны активировать зоны вознаграждения в мозге. Это может усилить тягу к еде и желание её съесть. Однако такая пища не вызывает у большинства людей такой же тяги, как кокаин и другие вещества. Скорее употребление подобных продуктов связано с привычкой.
Вместе с тем есть научные данные, показывающие, что ультраобработанные продукты могут вызывать привыкание. Сахар и белая мука, которые используются при создании такой еды, могут вызывать резкие скачки и падения уровня глюкозы в крови. Это усиливает мозговую активность, связанную с вознаграждением, и приводит к тяге к подобной пище.
Жиры, которые присутствуют в ультраобработанных продуктах, тоже активируют системы вознаграждения мозга. Помимо этого, ультраобработанная пища содержит добавки, улучшающие их вкус, текстуру, внешний вид.
Исследования продемонстрировали, что около 15% людей имеют признаки расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в отношении их потребления ультраобработанной пищи.
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