Доказано: умственные усилия вызывают неприятные чувства у людей

Доказано: умственные усилия вызывают неприятные чувства у людейОб этом говорится в статье из журнала Psychological Bulletin
Команда учёных провела метаанализ 170 исследований, опубликованных с 2019 по 2020 год и включающих 4670 участников. Специалисты хотели выяснить, что люди обычно чувствуют, когда прилагают умственные усилия.
В изученных исследованиях принимали участие самые разные люди из 29 стран. Эти работы включали 358 различных когнитивных задач (например, изучение новой технологии, ориентирование в незнакомой обстановке, отработка ударов в гольфе, игра в виртуальную реальность).
Во всех группах населения было так, что чем больше умственных усилий люди прикладывали, тем сильнее были неприятные ощущения, которые они испытывали.
Интересно, что эта связь между умственными усилиями и негативными чувствами была менее выраженной в исследованиях, проведённых в азиатских странах, по сравнению с европейскими.
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