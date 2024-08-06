Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 августа 2024, 15:00
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Доказано: умственные усилия вызывают неприятные чувства у людей

Об этом говорится в статье из журнала Psychological Bulletin
Если кто-то говорит, что ему больно думать, возможно, он не врёт. Недавнее исследование показало, что умственное напряжение во многих ситуациях связано с неприятными чувствами.
Доказано: умственные усилия вызывают неприятные чувства у людей
© Teona Swift from Pexels

Команда учёных провела метаанализ 170 исследований, опубликованных с 2019 по 2020 год и включающих 4670 участников. Специалисты хотели выяснить, что люди обычно чувствуют, когда прилагают умственные усилия.

В изученных исследованиях принимали участие самые разные люди из 29 стран. Эти работы включали 358 различных когнитивных задач (например, изучение новой технологии, ориентирование в незнакомой обстановке, отработка ударов в гольфе, игра в виртуальную реальность).

Доказано: умственные усилия вызывают неприятные чувства у людей
© nensuria/iStock via Getty Images Plus

Во всех группах населения было так, что чем больше умственных усилий люди прикладывали, тем сильнее были неприятные ощущения, которые они испытывали.

Интересно, что эта связь между умственными усилиями и негативными чувствами была менее выраженной в исследованиях, проведённых в азиатских странах, по сравнению с европейскими.

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