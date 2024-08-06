Доказано: умственные усилия вызывают неприятные чувства у людей

Во всех группах населения было так, что чем больше умственных усилий люди прикладывали, тем сильнее были неприятные ощущения, которые они испытывали.

Интересно, что эта связь между умственными усилиями и негативными чувствами была менее выраженной в исследованиях, проведённых в азиатских странах, по сравнению с европейскими.

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