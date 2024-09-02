Доказано: употребление алкоголя перед зачатием может навредить будущему ребёнку

Доказано: употребление алкоголя перед зачатием может навредить будущему ребёнкуВот что демонстрируют исследования
Согласно результатам недавно опубликованного исследования, хроническое употребление алкоголя обоими родителями заставляет их потомство стареть быстрее и становиться более восприимчивыми к болезням. При этом, согласно данным Национального института здравоохранения, почти 11% взрослых в США имеют расстройство, связанное с употреблением спиртного. Из-за злоупотребления алкогольными напитками возникает большое количество проблем со здоровьем. Например, заболевания печени, проблемы с сердцем, снижение когнитивных функций, ускоренное старение. Люди могут передавать всё это и своим детям.
Дети с фетальными алкогольными расстройствами сталкиваются с ранним началом заболеваний, которые диагностируются обычно у взрослых. В том числе болезни сердца, диабет 2 типа. Впервые обычно у них проблемы с сердцем появляются в подростковом возрасте. Также такие дети чаще госпитализируются, имеют продолжительность жизни на 40% меньше, чем дети без этих расстройств.
В ходе исследования на мышах выяснилось, что пьянство отца и матери приводит к вредным изменениям в митохондриях их потомства. При этом митохондрии отвечают за многие аспекты старения и здоровья человека.
Эксперименты на грызунах показали, что употребление алкоголя отцом вызывает дефект в митохондриальной функции, из-за чего будущий ребёнок станет быстрее стареть. Кроме того, это вызвало двукратное увеличение возрастных заболеваний печени. Когда же оба родителя употребляли алкоголь, то последствия были ещё хуже. Например, риск возникновения возрастного рубцевания печени у ребёнка повысился в три раза.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.