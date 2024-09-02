Доказано: употребление алкоголя перед зачатием может навредить будущему ребёнку

Согласно результатам недавно опубликованного исследования, хроническое употребление алкоголя обоими родителями заставляет их потомство стареть быстрее и становиться более восприимчивыми к болезням. При этом, согласно данным Национального института здравоохранения, почти 11% взрослых в США имеют расстройство, связанное с употреблением спиртного. Из-за злоупотребления алкогольными напитками возникает большое количество проблем со здоровьем. Например, заболевания печени, проблемы с сердцем, снижение когнитивных функций, ускоренное старение. Люди могут передавать всё это и своим детям.

Дети с фетальными алкогольными расстройствами сталкиваются с ранним началом заболеваний, которые диагностируются обычно у взрослых. В том числе болезни сердца, диабет 2 типа. Впервые обычно у них проблемы с сердцем появляются в подростковом возрасте. Также такие дети чаще госпитализируются, имеют продолжительность жизни на 40% меньше, чем дети без этих расстройств.