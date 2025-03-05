Доказано: употребление алкоголя приводит к раннему старению мозга

Исследователи подсчитали разницу между предполагаемым возрастом мозга и фактическим хронологическим возрастом («brain-PAD»). В итоге более высокие баллы за употребление алкоголя предсказывали ускоренное старение мозга. Это объясняет также как минимум часть снижения поведенческой гибкости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.