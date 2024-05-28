Доказано: употребление большого количества фруктов и овощей обеспечивает оптимальное количество сна

Сон даёт нашему телу возможность отдохнуть и восстановиться после бодрствования. Также одно исследование 2019 года показало, что он играет важную роль в восстановлении повреждений ДНК, которые возникают днём.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям потреблять не менее 400 г фруктов и овощей ежедневно. При этом Совет министров Северных стран указывает на ещё большую дозу: от 500 до 800 г овощей, фруктов и ягод. При этом 50% должно приходиться на овощи.

В рамках нового исследования команда учёных проанализировала детали Национального исследования FinHealth 2017 года. Всего в нём участвовали 5043 взрослых в возрасте от 18 лет и старше (55,9% женщин; средний возраст = 55 лет [SD 16,0]).

На основании этих ответов были выделены три категории продолжительности сна: короткая (менее 7 часов в день; 21%), нормальная (7−9 часов в день; 76,1%) и продолжительная (9+ часов в день; 2,9%).