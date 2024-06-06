Доказано: употребление большого количества фруктов снижает вероятность развития депрессии

Специалистам удалось обнаружить связь между более высоким потреблением фруктов и более низким риском возникновения депрессии за 9 лет. Также было высказано предположение, что это связано с высоким уровнем витаминов, антиоксидантов, клетчатки в них.

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