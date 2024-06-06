Доказано: употребление большого количества фруктов снижает вероятность развития депрессии

Опубликовано 06 июня 2024, 13:30
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Доказано: употребление большого количества фруктов снижает вероятность развития депрессииВо всём мире от депрессии страдает множество людей
Всё больше научных работ показывают, что на риск возникновения депрессивного расстройства влияет рацион. Это подтвердило и новое исследование, проведённое под руководством постдокторанта Аннабель Матисон из Сиднейского центра здорового старения мозга при Университете Нового Южного Уэльса.
В ходе нового исследования эксперты проанализировали данные 7801 взрослого жителя без депрессии. Участники были из разных стран, в том числе из США, Швеции, Бразилии, Нигерии, Малайзии и Австралии.
Специалистам удалось обнаружить связь между более высоким потреблением фруктов и более низким риском возникновения депрессии за 9 лет. Также было высказано предположение, что это связано с высоким уровнем витаминов, антиоксидантов, клетчатки в них.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова