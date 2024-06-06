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Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 июня 2024, 13:30
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Доказано: употребление большого количества фруктов снижает вероятность развития депрессии

Во всём мире от депрессии страдает множество людей
Всё больше научных работ показывают, что на риск возникновения депрессивного расстройства влияет рацион. Это подтвердило и новое исследование, проведённое под руководством постдокторанта Аннабель Матисон из Сиднейского центра здорового старения мозга при Университете Нового Южного Уэльса.
Доказано: употребление большого количества фруктов снижает вероятность развития депрессии
© Pixabay/CC0 Public Domain

В ходе нового исследования эксперты проанализировали данные 7801 взрослого жителя без депрессии. Участники были из разных стран, в том числе из США, Швеции, Бразилии, Нигерии, Малайзии и Австралии.

Доказано: употребление большого количества фруктов снижает вероятность развития депрессии
© ABC News - The Walt Disney Company

Специалистам удалось обнаружить связь между более высоким потреблением фруктов и более низким риском возникновения депрессии за 9 лет. Также было высказано предположение, что это связано с высоким уровнем витаминов, антиоксидантов, клетчатки в них.

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