Доказано: употребление фруктов в среднем возрасте защищает от депрессии в старости

Доказано: употребление фруктов в среднем возрасте защищает от депрессии в старостиИзвестно, что население во всём мире стремительно стареет
В рамках продольного исследования, проведённого Медицинской школой Йонг Лу Лин Национального университета Сингапура (NUS Medicine), с участием 13 738 человек выяснилось следующее. У людей, которые потребляли больше фруктов в среднем возрасте, было меньше шансов столкнуться с признаками депрессии в более позднем возрасте.
В общей сложности авторы исследования изучили 14 фруктов. Все они пользовались популярностью в Сингапуре. Оказалось, что употребление большинства из них, включая апельсины, мандарины, бананы, папайю, арбузы, яблоки и медовую дыню, было связано со снижением риска возникновения депрессии.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Journal of Nutrition, Health and Aging. Они дают ценную информацию о возможной пользе употребления достаточного количества фруктов для смягчения симптомов депрессии в пожилом возрасте.
Участники научной работы, которые съедали не менее 3 порций фруктов в день, значительно снизили риск возникновения депрессии, связанной со старением, по сравнению с теми, кто съедал менее одной порции в день.
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