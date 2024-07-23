Доказано: употребление фруктов в среднем возрасте защищает от депрессии в старости

В рамках продольного исследования, проведённого Медицинской школой Йонг Лу Лин Национального университета Сингапура (NUS Medicine), с участием 13 738 человек выяснилось следующее. У людей, которые потребляли больше фруктов в среднем возрасте, было меньше шансов столкнуться с признаками депрессии в более позднем возрасте.

В общей сложности авторы исследования изучили 14 фруктов. Все они пользовались популярностью в Сингапуре. Оказалось, что употребление большинства из них, включая апельсины, мандарины, бананы, папайю, арбузы, яблоки и медовую дыню, было связано со снижением риска возникновения депрессии.