Доказано: употребление ультраобработанных продуктов детьми вредит их кишечнику

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Clinical Nutrition. Оказалось, что у детей, которые продолжали получать грудное молоко, был выше уровень бифидобактерий, связанных со здоровьем кишечника.

С другой стороны, у тех, кто не находился на грудном вскармливании и употреблял ультраобработанные продукты (упакованные закуски, печенье с начинкой, шоколадные напитки, газированные напитки, мороженое, лапшу быстрого приготовления и т. д.), были выше уровни бактерий Selimonas и Finegoldia. Обычно они присутствуют у людей с ожирением или желудочно-кишечными заболеваниями в подростковом и взрослом возрасте.