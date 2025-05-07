Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 мая 2025, 12:00
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Доказано: употребление ультраобработанных продуктов детьми вредит их кишечнику

Вот что выяснили учёные
В рамках бразильского исследования с участием 728 детей в возрасте до одного года выяснилось, что ультраобработанные продукты могут негативно повлиять на разнообразие и численность бактерий в кишечнике. Причём сильнее этот эффект выражен у детей, которые не находятся на грудном вскармливании.
Доказано: употребление ультраобработанных продуктов детьми вредит их кишечнику
© Getty Images/bymuratdeniz

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Clinical Nutrition. Оказалось, что у детей, которые продолжали получать грудное молоко, был выше уровень бифидобактерий, связанных со здоровьем кишечника.

С другой стороны, у тех, кто не находился на грудном вскармливании и употреблял ультраобработанные продукты (упакованные закуски, печенье с начинкой, шоколадные напитки, газированные напитки, мороженое, лапшу быстрого приготовления и т. д.), были выше уровни бактерий Selimonas и Finegoldia. Обычно они присутствуют у людей с ожирением или желудочно-кишечными заболеваниями в подростковом и взрослом возрасте.

Доказано: употребление ультраобработанных продуктов детьми вредит их кишечнику
© Bárbara Prado/USP

Также эксперты обнаружили, что грудное вскармливание ослабляет вредное воздействие ультраобработанных продуктов на состав микробиоты кишечника. Дети, которые получали грудное молоко и не употребляли ультраобработанные пищу и напитки, имели более стабильную микробиоту и лучшие показатели здоровья.

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