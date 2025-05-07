Доказано: употребление ультраобработанных продуктов детьми вредит их кишечнику

Доказано: употребление ультраобработанных продуктов детьми вредит их кишечникуВот что выяснили учёные
Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Clinical Nutrition. Оказалось, что у детей, которые продолжали получать грудное молоко, был выше уровень бифидобактерий, связанных со здоровьем кишечника.
С другой стороны, у тех, кто не находился на грудном вскармливании и употреблял ультраобработанные продукты (упакованные закуски, печенье с начинкой, шоколадные напитки, газированные напитки, мороженое, лапшу быстрого приготовления и т. д.), были выше уровни бактерий Selimonas и Finegoldia. Обычно они присутствуют у людей с ожирением или желудочно-кишечными заболеваниями в подростковом и взрослом возрасте.
Также эксперты обнаружили, что грудное вскармливание ослабляет вредное воздействие ультраобработанных продуктов на состав микробиоты кишечника. Дети, которые получали грудное молоко и не употребляли ультраобработанные пищу и напитки, имели более стабильную микробиоту и лучшие показатели здоровья.
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