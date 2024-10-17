Доказано: упражнения для ног поддерживают здоровье мозга с возрастом

Мышечная сила и физическая активность влияют на наш мозг. Дело в том, что с возрастом объём мозга, особенно гиппокампа, уменьшается. Гиппокамп важен для памяти и когнитивных функций, а при болезни Альцгеймера наблюдается значительное уменьшение этой части мозга.

Не существует доказанного способа профилактики болезни Альцгеймера, но снизить риск вы можете при помощи физической активности. При этом она необязательно должна быть большой: исследование 2011 года показало, что ходьба улучшает память и размер гиппокампа у пожилых.

Благодаря поддержанию силы ног с помощью упражнений вы защитите себя от деменции или болезни Альцгеймера. В ходе исследования 2015 года с участием однояйцевых близнецов была обнаружена сильная связь между силой ног и улучшением когнитивных способностей при старении. Причём улучшения наблюдались во всём мозге сразу.

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