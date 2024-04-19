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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 апреля 2024, 21:45
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Доказано: ускоренное старение связано с повышенным риском возникновения рака у молодёжи

За последние годы заболеваемость раком среди молодых людей увеличилась
Согласно результатам нового исследования, причиной роста случаев рака у молодёжи может быть их более стремительное биологическое старение по сравнению со старшим поколением. Под биологическим возрастом человека понимают возраст его тела.
Доказано: ускоренное старение связано с повышенным риском возникновения рака у молодёжи
© iStock

Новое исследование продемонстрировало, что люди, родившиеся в 1965 году или после него, быстрее старели, чем те, кто родился до этого года. Также учёные нашли связь между ускоренным старением и развитием некоторых видов рака с ранним началом (рак у людей моложе 55 лет). Результаты этой работы были представлены на конференции Американской ассоциации исследований рака в начале апреля.

Доказано: ускоренное старение связано с повышенным риском возникновения рака у молодёжи
© HANUTH / GETTY IMAGES

Команда учёных использовала данные почти 150 000 человек, зарегистрированных в Британском биобанке. Специалисты рассчитали биологический возраст участников, проанализировав девять биомаркеров в крови. Это альбумин, щелочная фосфатаза, креатинин, С-реактивный белок, глюкоза, средний объём эритроцитов, ширина распределения эритроцитов, количество лейкоцитов и доля лимфоцитов.

Оказалось, что у людей, которые родились в 1965 году или позже, на 17% чаще биологический возраст был больше хронологического по сравнению с теми, кто родился между 1950 и 1954 годами.

Также эксперты пришли к выводу, что более быстрое старение тела приводит к более высокой вероятности ранней диагностики рака лёгких, желудочно-кишечного тракта и матки. Это также повысило вероятность развития рака желудочно-кишечного тракта и матки с поздним началом.

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