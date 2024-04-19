Доказано: ускоренное старение связано с повышенным риском возникновения рака у молодёжи

Доказано: ускоренное старение связано с повышенным риском возникновения рака у молодёжиЗа последние годы заболеваемость раком среди молодых людей увеличилась
Новое исследование продемонстрировало, что люди, родившиеся в 1965 году или после него, быстрее старели, чем те, кто родился до этого года. Также учёные нашли связь между ускоренным старением и развитием некоторых видов рака с ранним началом (рак у людей моложе 55 лет). Результаты этой работы были представлены на конференции Американской ассоциации исследований рака в начале апреля.
Команда учёных использовала данные почти 150 000 человек, зарегистрированных в Британском биобанке. Специалисты рассчитали биологический возраст участников, проанализировав девять биомаркеров в крови. Это альбумин, щелочная фосфатаза, креатинин, С-реактивный белок, глюкоза, средний объём эритроцитов, ширина распределения эритроцитов, количество лейкоцитов и доля лимфоцитов.
Оказалось, что у людей, которые родились в 1965 году или позже, на 17% чаще биологический возраст был больше хронологического по сравнению с теми, кто родился между 1950 и 1954 годами.
Также эксперты пришли к выводу, что более быстрое старение тела приводит к более высокой вероятности ранней диагностики рака лёгких, желудочно-кишечного тракта и матки. Это также повысило вероятность развития рака желудочно-кишечного тракта и матки с поздним началом.
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