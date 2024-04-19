Доказано: ускоренное старение связано с повышенным риском возникновения рака у молодёжи

Команда учёных использовала данные почти 150 000 человек, зарегистрированных в Британском биобанке. Специалисты рассчитали биологический возраст участников, проанализировав девять биомаркеров в крови. Это альбумин, щелочная фосфатаза, креатинин, С-реактивный белок, глюкоза, средний объём эритроцитов, ширина распределения эритроцитов, количество лейкоцитов и доля лимфоцитов.

Оказалось, что у людей, которые родились в 1965 году или позже, на 17% чаще биологический возраст был больше хронологического по сравнению с теми, кто родился между 1950 и 1954 годами.

Также эксперты пришли к выводу, что более быстрое старение тела приводит к более высокой вероятности ранней диагностики рака лёгких, желудочно-кишечного тракта и матки. Это также повысило вероятность развития рака желудочно-кишечного тракта и матки с поздним началом.

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