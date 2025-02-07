Доказано: утром мы обычно чувствуем себя лучше всего за день

Доказано: утром мы обычно чувствуем себя лучше всего за деньОб этом говорится в журнале открытого доступа BMJ Mental Health
Учёные решили узнать, связано ли время суток с изменениями в психическом здоровье (симптомы депрессии и/или тревоги), счастьем (гедонистическое благополучие), удовлетворённостью жизнью, чувством того, что жизнь стоит того (эвдемоническое благополучие), и одиночеством (социальное благополучие). При этом они учитывали ещё день, сезон и год.
В рамках новой работы специалисты проанализировали данные социального исследования COVID-19, проведённого Лондонским университетским колледжем. Началось это исследование в марте 2020 года и включало регулярный мониторинг до ноября 2021 года, а затем дополнительный мониторинг до марта 2022 года.
Вся информация доступна была для 49 218 человек. Из них три четверти были женского пола.
Оказалось, что просыпаются люди обычно в лучшем расположении духа за весь день. У них в это время были наименьшие уровни симптомов депрессии/тревожности, одиночества, а также самые высокие оценки счастья, удовлетворённости жизнью и её значимости. Хуже всего состояние было у участников около полуночи.
По понедельникам и пятницам оценки счастья, удовлетворённостью жизнью и ценности жизни были выше, чем по воскресеньям. Также более счастливыми люди чувствовали себя по вторникам.
Психическое здоровье по всем показателям лучше всего было летом. В другие времена года по сравнению с зимой у людей были, как правило, более низкие уровни симптомов депрессии, тревоги и одиночества, а также более высокие уровни счастья, удовлетворённости жизнью и ощущения, что жизнь имеет смысл.
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