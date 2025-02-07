Доказано: утром мы обычно чувствуем себя лучше всего за день

Вся информация доступна была для 49 218 человек. Из них три четверти были женского пола.

Оказалось, что просыпаются люди обычно в лучшем расположении духа за весь день. У них в это время были наименьшие уровни симптомов депрессии/тревожности, одиночества, а также самые высокие оценки счастья, удовлетворённости жизнью и её значимости. Хуже всего состояние было у участников около полуночи.

По понедельникам и пятницам оценки счастья, удовлетворённостью жизнью и ценности жизни были выше, чем по воскресеньям. Также более счастливыми люди чувствовали себя по вторникам.

Психическое здоровье по всем показателям лучше всего было летом. В другие времена года по сравнению с зимой у людей были, как правило, более низкие уровни симптомов депрессии, тревоги и одиночества, а также более высокие уровни счастья, удовлетворённости жизнью и ощущения, что жизнь имеет смысл.

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