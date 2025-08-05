Доказано: уверенность в себе можно развить

Профессор Ян Робертсон, клинический психолог и директор-основатель Института нейронауки Тринити-колледжа в Дублине, изучает, как уверенность влияет на наши мозг и тело. По его мнению, уверенность - это то, с чем многие из нас не рождаются. Уверенность заключается в том, чтобы эффективно справляться с тревогой, которая порождается из-за некоторой неопределённости.

Вот какие методы помогут вам почувствовать себя увереннее в себе.

Играйте свою роль. Умение притворяться - это основа уверенности в себе. Представьте, что вы играете уверенного в себе человека. Через какое-то время вы сами начнёте в это верить и ваше поведение станет более естественным.

Переосмыслите тревогу. В ходе одного исследования 2014 года участников просили сказать «Я взволнован» перед стрессовым заданием. По сравнению. с теми, кто сказал «Я встревожен» или не получил никаких инструкций, «взволнованная» группа чувствовала себя более уверенно и показала лучшие результаты.