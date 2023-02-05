Доказано: ужастики помогают справиться с хронической болью

Благодаря фильмам ужасов можно в контролируемой обстановке пережить стресс и задействовать реакцию «бей или беги». Если станет совсем невыносимо страшно, то в любой момент есть возможность выключить телевизор.

Также во время просмотра фильмов в организме вырабатываются гормоны счастья - эндорфины, дофамин. В результате человек будет не так сильно ощущать боль.

Кроме того, просмотр фильмов - это один из способов отвлечься от проблем и от реальности. А результаты одного исследования продемонстрировали, что люди, которые любили ужастики, показали более высокую стрессоустойчивость в период пандемии.

Наконец, облегчение боли при просмотре фильмов ужасов связано с сенсорными импульсами. Подобные фильмы обостряют чувства человека, и это отвлекает мозг от боли. А ещё в ужастиках используют инфразвук, который мы не слышим, но он всё равно вызывает ряд реакций в мозге.

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