Доказано: ужастики помогают справиться с хронической болью

Доказано: ужастики помогают справиться с хронической больюПоэтому лучше выбрать их, а не романтические комедии
Благодаря множеству стриминговых сервисов сегодня в любой момент можно сделать из гостиной кинотеатр. Кроме того, учёные выяснили, что фильмы определённого жанра даже могут облегчить хроническую боль.
Фото: Beachside
Известно, что фильмы ужасов не только вызывают у людей мурашки, но и помогают уменьшить боль. Пол Аллен, эксперт по боли и мануальный терапевт, отметил, что те из его пациентов, которым нравятся сериалы вроде «Американской истории ужасов», часто лучше реагируют на лечение болевого синдрома.
Научные исследования тоже подтверждают это. Так, согласно данным нескольких исследований, ужастики могут оказать на организм такое же воздействие, как физические упражнения. Причина этого заключается в стрессе, который человек может во время просмотра фильма контролировать. В результате его внимание переключается с боли на что-то другое.
Al Ibrahim
Благодаря фильмам ужасов можно в контролируемой обстановке пережить стресс и задействовать реакцию «бей или беги». Если станет совсем невыносимо страшно, то в любой момент есть возможность выключить телевизор.
Также во время просмотра фильмов в организме вырабатываются гормоны счастья - эндорфины, дофамин. В результате человек будет не так сильно ощущать боль.
Кроме того, просмотр фильмов - это один из способов отвлечься от проблем и от реальности. А результаты одного исследования продемонстрировали, что люди, которые любили ужастики, показали более высокую стрессоустойчивость в период пандемии.
Наконец, облегчение боли при просмотре фильмов ужасов связано с сенсорными импульсами. Подобные фильмы обостряют чувства человека, и это отвлекает мозг от боли. А ещё в ужастиках используют инфразвук, который мы не слышим, но он всё равно вызывает ряд реакций в мозге.
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