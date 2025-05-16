Доказано: уже 7 тысяч шагов в день защищают от рака

Доказано: уже 7 тысяч шагов в день защищают от ракаЭто демонстрируют всё больше исследований
В рамках недавнего исследования участники носили трекеры активности, которые измеряли количество и интенсивность их движения каждый день. В итоге была обнаружена чёткая закономерность: больше шагов означало меньший риск возникновения рака вне зависимости от темпа ходьбы. Преимущества начинали появляться с примерно 5000 шагов в сутки. При 7000 шагах вероятность развития онкологии снижалась на 11%, при 9000 - на 16%, а после 9000 шагов преимущества выравнивались.
Эти результаты подтвердились, когда были учтены демографические данные, индекс массы тела и другие факторы образа жизни.
Было обнаружено, что более быстрая ходьба связана с более низкой вероятностью развития рака. Однако когда учитывалась общая физическая активность, то скорость ходьбы не была особой важной. Другими словами, играет роль общее количество шагов, а не скорость перемещения.
Замена времени сидения на лёгкую либо умеренную активность снизила вероятность развития рака. Но вот замена лёгкой активности на умеренную не дала преимуществ.
Более высокие уровни физической активности связаны были наиболее тесно со снижением риска возникновения шести видов рака: желудка, мочевого пузыря, печени, эндометрия, лёгких, головы и шеи.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.