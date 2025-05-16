Доказано: уже 7 тысяч шагов в день защищают от рака

Было обнаружено, что более быстрая ходьба связана с более низкой вероятностью развития рака. Однако когда учитывалась общая физическая активность, то скорость ходьбы не была особой важной. Другими словами, играет роль общее количество шагов, а не скорость перемещения.

Замена времени сидения на лёгкую либо умеренную активность снизила вероятность развития рака. Но вот замена лёгкой активности на умеренную не дала преимуществ.

Более высокие уровни физической активности связаны были наиболее тесно со снижением риска возникновения шести видов рака: желудка, мочевого пузыря, печени, эндометрия, лёгких, головы и шеи.

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